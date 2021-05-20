"Нет вопросов?": "слуги народа" массово проигнорировали встречу с кандидатом на главу Минздрава

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31151 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 66328 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 113994 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107715 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61492 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72005 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186310 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150394 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158223 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138572 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
37%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 13217 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17758 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15675 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14415 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12816 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 113994 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107715 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86378 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98593 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128578 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4892 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10386 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12828 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15687 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17769 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

"Нет вопросов?": "слуги народа" массово проигнорировали встречу с кандидатом на главу Минздрава

Киев • УНН

 • 22113 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Виктор Ляшко отчитался на заседании фракции "Слуга народа" перед заседанием Верховной Рады, где его кандидатуру должны рассматривать на должность главы Минздрава. Однако, "слуги народа" массово проигнорировали заседание фракции: пришли лишь 35 из 244. Один из их однопартийцев - нардеп Александр Качура - удивился, что "видимо, нет вопросов" к претенденту на такую должность во время пандемии, передает УНН.

"Нет вопросов?": "слуги народа" массово проигнорировали встречу с кандидатом на главу Минздрава

Цитата:

"На встречу с кандидатом в министры здравоохранения пришло не больше 35 депутатов из 244. Видимо вопросов нет?" - написал Качура в Telegram-канале.

Детали

По словам нардепа от "Слуги народа", "Ляшко обещает быстро завершить вакцинацию украинских граждан". "Но говорит, что не имеет доступ ко всем контрактам с поставщиками. Якобы попереднык не давал ему полной информации. Но обещает быстро разобраться и отчитаться в Раде в случае назначения", - отметил Качура.

Дополнение

К Виктору Ляшко, заместителю министра здравоохранения и главному санитарному врачу Украини, ранее работавшеи в СЭС и бывшем в руководстве ЦОЗ во время, когда Минздрав возглавляла Ульяна Супрун, у общественности все же есть вопросы. Его критикуют за то, что он развалил санитарно-эпидемиологическую службу. Сам он в одном из интервью говорил, что его "идеология заключалась в том, что должны быть центры общественного здоровья с бригадами противоэпидемической защиты", но якобы с приходом пандемии он понял, что "система противоэпидемической защиты должна быть централизованная".

Однако, время было упущено. К примеру, характеризуя ситуацию с СЭС на начало пандемии, ведущий врач-инфекционист Ольга Голубовская отмечала, что в случае завершения "реформы" санитарно-эпидемиологической службы, страна могла бы остаться без тестирования на выявление коронавируса.

В одном из интервью бывший глава ЦОЗ (когда там работал Ляшко) Владимир Курпита заявлял, что Ляшко всегда имел амбиции, а должность первого заместителя в ЦОЗ создали под него.

Что было ранее

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.

Отметим также, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

В то же время, уже 19 мая нардепы из профильного комитета сообщили, что в парламент "поступило представление Премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов".

Вопрос его назначения должны рассмотреть в ВР 20 мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66