"Нет вопросов?": "слуги народа" массово проигнорировали встречу с кандидатом на главу Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Виктор Ляшко отчитался на заседании фракции "Слуга народа" перед заседанием Верховной Рады, где его кандидатуру должны рассматривать на должность главы Минздрава. Однако, "слуги народа" массово проигнорировали заседание фракции: пришли лишь 35 из 244. Один из их однопартийцев - нардеп Александр Качура - удивился, что "видимо, нет вопросов" к претенденту на такую должность во время пандемии, передает УНН.
Цитата:
"На встречу с кандидатом в министры здравоохранения пришло не больше 35 депутатов из 244. Видимо вопросов нет?" - написал Качура в Telegram-канале.
Детали
По словам нардепа от "Слуги народа", "Ляшко обещает быстро завершить вакцинацию украинских граждан". "Но говорит, что не имеет доступ ко всем контрактам с поставщиками. Якобы попереднык не давал ему полной информации. Но обещает быстро разобраться и отчитаться в Раде в случае назначения", - отметил Качура.
Дополнение
К Виктору Ляшко, заместителю министра здравоохранения и главному санитарному врачу Украини, ранее работавшеи в СЭС и бывшем в руководстве ЦОЗ во время, когда Минздрав возглавляла Ульяна Супрун, у общественности все же есть вопросы. Его критикуют за то, что он развалил санитарно-эпидемиологическую службу. Сам он в одном из интервью говорил, что его "идеология заключалась в том, что должны быть центры общественного здоровья с бригадами противоэпидемической защиты", но якобы с приходом пандемии он понял, что "система противоэпидемической защиты должна быть централизованная".
Однако, время было упущено. К примеру, характеризуя ситуацию с СЭС на начало пандемии, ведущий врач-инфекционист Ольга Голубовская отмечала, что в случае завершения "реформы" санитарно-эпидемиологической службы, страна могла бы остаться без тестирования на выявление коронавируса.
В одном из интервью бывший глава ЦОЗ (когда там работал Ляшко) Владимир Курпита заявлял, что Ляшко всегда имел амбиции, а должность первого заместителя в ЦОЗ создали под него.
Что было ранее
На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.
Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.
Отметим также, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
В то же время, уже 19 мая нардепы из профильного комитета сообщили, что в парламент "поступило представление Премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов".
Вопрос его назначения должны рассмотреть в ВР 20 мая.