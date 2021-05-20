"Нет вопросов?": "слуги народа" массово проигнорировали встречу с кандидатом на главу Минздрава

Цитата:

"На встречу с кандидатом в министры здравоохранения пришло не больше 35 депутатов из 244. Видимо вопросов нет?" - написал Качура в Telegram-канале.

Детали

По словам нардепа от "Слуги народа", "Ляшко обещает быстро завершить вакцинацию украинских граждан". "Но говорит, что не имеет доступ ко всем контрактам с поставщиками. Якобы попереднык не давал ему полной информации. Но обещает быстро разобраться и отчитаться в Раде в случае назначения", - отметил Качура.

Дополнение

К Виктору Ляшко, заместителю министра здравоохранения и главному санитарному врачу Украини, ранее работавшеи в СЭС и бывшем в руководстве ЦОЗ во время, когда Минздрав возглавляла Ульяна Супрун, у общественности все же есть вопросы. Его критикуют за то, что он развалил санитарно-эпидемиологическую службу. Сам он в одном из интервью говорил, что его "идеология заключалась в том, что должны быть центры общественного здоровья с бригадами противоэпидемической защиты", но якобы с приходом пандемии он понял, что "система противоэпидемической защиты должна быть централизованная".

Однако, время было упущено. К примеру, характеризуя ситуацию с СЭС на начало пандемии, ведущий врач-инфекционист Ольга Голубовская отмечала, что в случае завершения "реформы" санитарно-эпидемиологической службы, страна могла бы остаться без тестирования на выявление коронавируса.

В одном из интервью бывший глава ЦОЗ (когда там работал Ляшко) Владимир Курпита заявлял, что Ляшко всегда имел амбиции, а должность первого заместителя в ЦОЗ создали под него.

Что было ранее

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.

Отметим также, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

В то же время, уже 19 мая нардепы из профильного комитета сообщили, что в парламент "поступило представление Премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов".

Вопрос его назначения должны рассмотреть в ВР 20 мая.