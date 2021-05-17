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Профільний комітет не підтримав відставку Степанова

Київ • УНН

 • 22320 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Онлайн-засідання комітет провів 17 травня, передає УНН.

Профільний комітет не підтримав відставку Степанова

Цитата:

"Рекомендувати Верховній Раді України визначатися шляхом голосування щодо підтримки чи непідтримки подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я", - зазначив голова комітету Михайло Радуцький.

Саме таку пропозицію і підтримали присутні на засіданні члени комітету - більшістю (13 з 15 тих, хто голосував) голосів.

Деталі

Як уточнив присутній на онлайн-засіданні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, "це рішення процедурне - на розсуд зали, так багато разів було, коли на комітеті рішення не проходить, тоді комітет визначається рішення винести на розсуд зали і там як у Верховній Раді трапиться - так і буде".

"З огляду на те, що профільний Комітет не підтримав подання Прем'єра про відставку Степанова, завтра друга половина дня буде інтригуючою", - написав при цьому у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Що було раніше

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

На захист Степанова на посаді виступили провідні лікарі.

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