Видатні лікарі закликали Радуцького підтримати протест проти відставки Степанова

Цитата:

“З приводу Михайла Борисовича Радуцького, якого я ціную та поважаю, я думаю, що він в цій ситуації мав би підтримати медиків. Він сам, як кажуть, плоть від плоті наш, повинен захищати медичну галузь, тому що в нього така державницька позиція. І до нього, зокрема, це теж звернення від нас”, — зазначив Волосовець.

Деталі

Під час брифінгу щодо критичної ситуації в медичній галузі були також присутні видатні українські лікарі: заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська, заступник директора з перинатальної медицини ДУ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, президент Асоціації неонатологів України Тетяна Знаменська, лікар-психіатр, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман і директор Інституту нефрології НАМН України Микола Колесник.

Доповнення

Медики попередили, що готові вийти на страйк у разі відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.