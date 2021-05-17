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Видатні лікарі закликали Радуцького підтримати протест проти відставки Степанова

Київ • УНН

 • 20664 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Відомий вітчизняний вчений у галузі педіатрії та неонатології, доктор медичних наук і професор Олександр Волосовець закликав голову комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького підтримати позицію медиків щодо неприпустимості відставки очільника МОЗ Максима Степанова. Про це він заявив під час брифінгу провідних українських лікарів, які занепокоєні критичною ситуацією в медичній галузі, передає кореспондент УНН.

Видатні лікарі закликали Радуцького підтримати протест проти відставки Степанова

Цитата:

“З приводу Михайла Борисовича Радуцького, якого я ціную та поважаю, я думаю, що він в цій ситуації мав би підтримати медиків. Він сам, як кажуть, плоть від плоті наш, повинен захищати медичну галузь, тому що в нього така державницька позиція. І до нього, зокрема, це теж звернення від нас”, — зазначив Волосовець.

Деталі

Під час брифінгу щодо критичної ситуації в медичній галузі були також присутні видатні українські лікарі: заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська, заступник директора з перинатальної медицини ДУ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, президент Асоціації неонатологів України Тетяна Знаменська, лікар-психіатр, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман і директор Інституту нефрології НАМН України Микола Колесник.

Доповнення

Медики попередили, що готові вийти на страйк у разі відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова. 

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