Выдающиеся врачи призвали Радуцкого поддержать протест против отставки Степанова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Известный отечественный ученый в области педиатрии и неонатологии, доктор медицинских наук и профессор Александр Волосовец призвал председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого поддержать позицию медиков о недопустимости отставки главы Минздрава Максима Степанова. Об этом он заявил во время брифинга ведущих украинских врачей, которые обеспокоены критической ситуацией в медицинской отрасли, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"По поводу Михаила Борисовича Радуцкого, которого я ценю и уважаю, я думаю, что он в этой ситуации должен поддержать медиков. Он сам, как говорится, плоть от плоти наш, должен защищать медицинскую отрасль, потому что у него такая государственная позиция. И к нему, в частности, это тоже обращение от нас", - отметил Волосовец.
Детали
Во время брифинга по поводу критической ситуации в медицинской отрасли также присутствовали выдающиеся украинские врачи: заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская, заместитель директора по перинатальной медицине ГУ Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, президент Ассоциации неонатологов Украины Татьяна Знаменская, врач-психиатр, президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман и директор Института нефрологии АМН Украины Николай Колесник.
Дополнение
Медики предупредили, что готовы выйти на забастовку в случае отставки министра здравоохранения Максима Степанова.