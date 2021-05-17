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Медики готові вийти на страйк у разі відставки Степанова

Київ • УНН

 • 17384 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Медики готові вийти на страйк у разі відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова, заявила на брифінгу представників Медичної ради при МОЗ заступник директора з перинатальної медицини ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", президент Асоціації неонатологів України Тетяна Знаменська.

Медики готові вийти на страйк у разі відставки Степанова

Цитата:

"Ми можемо домовлятися, хто працює, а хто виходить. (...) Можна виділити якийсь день і вийти підтримати Степанова загальним страйком - це не проблема. (...) Ми можемо виступити, ми можемо зробити пресконференцію і якщо буде можливість - ми можемо вийти і підтримати Степанова", - зазначила Знаменська.

Деталі

Присутні на брифінгу провідні українські лікарі і представники Медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська, лікар-психіатр і президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман, професор, завкафедрою педіатрії Національного медичного університету ім. А. А. Богомольця Олександр Волосовець також не виключили проведення страйків медиків на підтримку міністра Степанова.

Доповнення

Нагадаємо, що медрада офіційно закликала народних депутатів не підтримувати голосуванням відставку глави МОЗ Степанова, попередивши, що в іншому випадку лікарі залишають за собою право на крайні заходи. 

Раніше стала відома причина невдоволення Прем'єра Шмигаля кандидатурою міністра Степанова: занадто завзято "вибивав" гроші на зарплати медиків і вакцини від COVID-19.

Українські Національні Новини

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