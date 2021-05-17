Медики готовы выйти на забастовку в случае отставки Степанова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Медики готовы выйти на забастовку в случае отставки министра здравоохранения Максима Степанова, заявила на брифинге представителей Медицинского совета при Минздраве заместитель директора по перинатальной медицине ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины", президент Ассоциации неонатологов Украины Татьяна Знаменская.
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"Мы можем договариваться, кто работает, а кто выходит. (...) Можно выделить какой-то день и выйти поддержать Степанова всеобщей забастовкой - это не проблема. (...) Мы можем выступить, мы можем сделать пресс-конференцию и если будет возможность - мы можем выйти и поддержать Степанова", - отметила Знаменская.
Детали
Присутствующие на брифинге ведущие украинские врачи и представители Медицинского совета при Министерстве здравоохранения, в частности, заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская, врач-психиатр и президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, профессор, завкафедрой педиатрии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Александр Волосовец также не исключили проведение забастовок медиков в поддержку министра Степанова.
Дополнение
Напомним, что медсовет официально призвал народных депутатов не поддерживать голосованием отставку главы Минздрава Степанова, предупредив, что в противном случае врачи оставляют за собой право на крайние меры.
Ранее стала известна причина недовольства Премьера Шмыгаля кандидатурой министра Степанова: слишком упорно "выбивал" деньги на зарплаты медиков и вакцины от COVID-19.