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Профильный комитет не поддержал отставку Степанова

Киев • УНН

 • 22320 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Онлайн-заседание комитет провел 17 мая, передает УНН.

Профильный комитет не поддержал отставку Степанова

Цитата:

"Рекомендовать Верховной Раде Украины определяться путем голосования по поддержке или неподдержке представления Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения", - отметил председатель комитета Михаил Радуцкий.

Именно такое предложение и поддержали присутствующие на заседании члены комитета - большинством (13 из 15 голосовавших) голосов.

Детали

Как уточнил присутствующий на онлайн-заседании председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "это решение процедурное - на усмотрение зала, так много раз было, когда на комитете решение не проходит, тогда комитет определяется решение вынести на усмотрение зала, и там в Верховной Раде как случится - так и будет".

"Учитывая то, что профильный комитет не поддержал представление Премьера об отставке Степанова, завтра вторая половина дня будет интригующей", - написал при этом в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Что было ранее

14 мая пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это и стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

В защиту Степанова в должности выступили ведущие врачи.

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