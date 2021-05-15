Стала відома головна претензія прем'єра до Степанова: надто затято "вибивав" гроші на зарплати медиків і вакцини

Цитата:

"Степанов надто затято "вибивав" гроші на зарплати медиків і закупівлю вакцин. Це дуже не подобалося Шмигалю та окремим членам Кабінету міністрів. Степанова про це попереджали не один раз, але він продовжував наполягати на збільшенні фінансування охорони здоров'я. Тому, коли з'явилась нагода, прем'єр-міністр скористався цим, щоб позбавитись від "надокучливого" міністра", - розповіло УНН у Кабміні одне з джерел.

Деталі

Міністр Степанов ніколи не приховував своє невдоволення та відкрито критикував бюджет 2021 року, виділений на Міністерство охорони здоров'я. Напередодні голосування за нього на ранковому брифінгу 15 грудня 2020 року він закликав народних депутатів не підтримувати бюджет.

"Звертаюся до народних депутатів: позбудьтесь нарешті своєї інфантильності. Досить вже думати "А може, обійдеться?". Цього разу не обійдеться. Необхідно зрозуміти реальність і можливі наслідки при прийнятті таких цифр фінансування медицини. Медична система України – і це не якісь страшилки від мене – під загрозою існування. Зараз середня заробітна плата лікаря складає 9 тисяч гривень. У людини, від якої залежить життя іншої людини, яка цілодобово думає про свого пацієнта, яка його лікує і рятує, дає йому шанс жити. Подивіться, яка у вас заробітна плата, – і порівняйте. І подумайте: як ця людина може жити на ці кошти. Зарплата середнього медичного персоналу складає 7 тисяч гривень: медичної сестри, яка теж цілодобово інколи стоїть біля ліжка хворого. Зарплата молодшого медичного персоналу – 5 тисяч гривень. Це реальність, із якою країна живе 29 років і з якою ми зустріли пандемію", - заявив тоді Степанов.

За його словами, видатки на медицину мають "задовольняти хоча б необхідний мінімум", і передусім ідеться про зарплати для медиків. На думку Степанова, справедлива зарплата мала б становити 23 тис. грн для лікарів, 17 тис. грн – середньому медперсоналу, 12 тис. грн – молодшому медперсоналу.

Однак цим планам не судилося збутися через те, що до голови МОЗ ніхто не дослухався, а бюджет, який не міг розв'язати проблеми з низькими зарплатами медиків та необхідністю масової закупівлі вакцин від COVID-19 у 2021 році, було все-таки проголосовано.

Саме така позиція стала, зокрема, й причиною критики з боку голови Мінфіну Сергія Марченка: через те, що Степанов вимагав збільшити видатки з держбюджету на закупівлю вакцин від COVID-19 і зарплати для медиків, міністр фінансів назвав його персонажем з "12 стільців".

А вже цього тижня, у Всесвітній день медсестри, міністр Степанов вкотре заявив, що буде продовжувати боротися за підвищення їхніх зарплат.

"Я не буду припиняти боротьбу за підвищення заробітної плати. Так, мабуть, рік тому я вважав, що мені вдасться це зробити легше: я вважав, що до мене всі дослухаються. Той бюджет, який ми пропонували для того, щоб підняти заробітну плату, передбачав зарплату медичної сестри від 17 тисяч грн, якщо беремо сьогодення. Потім вона повинна індексуватися", - наголосив він.

За інформацією УНН від джерел у Кабміні, ці заяви Степанова не пройшли повз увагу Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та окремих відповідальних членів Кабміну та викликали невдоволення, зробивши відставку голови МОЗ лише питанням найближчого часу.

Таким чином у п'ятницю, 14 травня, прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.