Я не буду припиняти боротьбу за підвищення заробітної плати медикам — Степанов

Цитата:

"Я не буду припиняти боротьбу за підвищення заробітної плати. Так, мабуть, рік тому я вважав, що мені вдасться це зробити легше: я вважав, що до мене всі дослухаються. Той бюджет, який ми пропонували для того, щоб підняти заробітну плату, передбачав, зарплату медичної сестри від 17 тисяч грн, якщо беремо сьогодення. Потім вона повинна індексуватися. Лікар, який приходить після інтернатури, у нього (зарплата – ред.) повинна бути починаючи з 23 тисяч грн. І санітарки та санітари – починаючи з 12 тисяч грн", - вважає Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ впевнений, що забезпечення медиків вищою заробітною платою є питанням національної безпеки.

"Щоб не настав той час, коли ми прокинемося, а немає лікарів і немає медичних сестер, а потім почнуть говорити: що з цим робити. Слова вам великої подяки, і я хочу запевнити, що я і далі буду за вас боротися", - наголосив Степанов.

Доповнення

Відзначимо, що за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, потужності української медичної системи наразі розраховані на 10 млн щеплень на місяць.