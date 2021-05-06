Степанов розповів про потужності МОЗ до Дня незалежності щепити від COVID-19 більшість тих, хто цього потребує

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я в ефірі телеканалу НАШ розповів, від чого залежить можливість МОЗ вакцинувати до Дня незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, передає УНН.

Цитата

“Для того, щоб робити вакцини, потрібно дві речі: умови та можливості держави робити вакцини у великій кількості, друге — це наявність самих вакцин... У нас в Україні 11 тисяч кабінетів щеплень. Задіявши 1700 кабінетів щеплень, ми робимо спокійно 73-75 тисяч щеплень на добу. Тому наші можливості, якщо ми розгортаємо по всіх кабінетах щеплень пункти вакцинації від COVID-19, то можемо робити 400-500 тисяч щеплень на добу. Якщо навіть не враховувати суботу і неділю — до 10 млн щеплень на місяць потужності і можливості нашої системи охорони здоров’я”, — розповів очільник МОЗ.

Деталі

Разом із тим, за словами міністра Степанова, враховуючи дефіцит вакцин від COVID-19 у всьому світі, постійно відбуваються зриви поставок, що сповільнює темпи вакцинації повсюдно.

“Для того, щоб робити в такій кількості (10 млн щеплень на місяць — ред.), нам треба наявність вакцини в країні. Щодо поставок в умовах тотального дефіциту вакцин, який спостерігається по всіх країнах світу, це так само не оминуло і Україну”, — резюмував очільник МОЗ.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський 5 травня на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 заявив, що до Дня незалежності “більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину”.

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