Степанов розповів про потужності МОЗ до Дня незалежності щепити від COVID-19 більшість тих, хто цього потребує

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“Для того, щоб робити вакцини, потрібно дві речі: умови та можливості держави робити вакцини у великій кількості, друге — це наявність самих вакцин... У нас в Україні 11 тисяч кабінетів щеплень. Задіявши 1700 кабінетів щеплень, ми робимо спокійно 73-75 тисяч щеплень на добу. Тому наші можливості, якщо ми розгортаємо по всіх кабінетах щеплень пункти вакцинації від COVID-19, то можемо робити 400-500 тисяч щеплень на добу. Якщо навіть не враховувати суботу і неділю — до 10 млн щеплень на місяць потужності і можливості нашої системи охорони здоров’я”, — розповів очільник МОЗ.

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Разом із тим, за словами міністра Степанова, враховуючи дефіцит вакцин від COVID-19 у всьому світі, постійно відбуваються зриви поставок, що сповільнює темпи вакцинації повсюдно.

“Для того, щоб робити в такій кількості (10 млн щеплень на місяць — ред.), нам треба наявність вакцини в країні. Щодо поставок в умовах тотального дефіциту вакцин, який спостерігається по всіх країнах світу, це так само не оминуло і Україну”, — резюмував очільник МОЗ.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський 5 травня на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 заявив, що до Дня незалежності “більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину”.