Зеленський: до Дня незалежності потрібно вакцинувати більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 заявив, що до Дня Незалежності “більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину”, пише УНН.
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“До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це — єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією”, — сказав Зеленський.
Президент також наголосив, що “уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19”.
Контекст
Наприкінці минулого року в Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19.
Так, планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:
Раніше глава МОЗ України Максим Степанов зазначив, що більша частина дорослого населення України отримає доступ до вакцин від COVID-19 до кінця 2021 року, як це й передбачено Національним планом вакцинації.
Наразі в Україні зафіксовано вже 2,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 травня, — майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу приблизно утричі більше, ніж захворілих.
Станом на ранок — в Україні 759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).