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Зеленський: до Дня незалежності потрібно вакцинувати більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19

Зеленський: до Дня незалежності потрібно вакцинувати більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19

Київ • УНН

 • 11361 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 заявив, що до Дня Незалежності “більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину”, пише УНН.

Цитата

“До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це — єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією”, — сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що “уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19”.

Контекст

Наприкінці минулого року в Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19. 

Так, планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

  • січень—квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
  • квітень—червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
  • червень—вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
  • вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

    • Раніше глава МОЗ України Максим Степанов зазначив, що більша частина дорослого населення України отримає доступ до вакцин від COVID-19 до кінця 2021 року, як це й передбачено Національним планом вакцинації.

    Наразі в Україні зафіксовано вже 2,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 травня, — майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу приблизно утричі більше, ніж захворілих.

    Станом на ранок — в Україні 759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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