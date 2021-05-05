Зеленський: до Дня незалежності потрібно вакцинувати більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19

Цитата

“До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це — єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією”, — сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що “уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19”.

Контекст

Наприкінці минулого року в Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19.

Так, планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

січень—квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

квітень—червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

червень—вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Раніше глава МОЗ України Максим Степанов зазначив, що більша частина дорослого населення України отримає доступ до вакцин від COVID-19 до кінця 2021 року, як це й передбачено Національним планом вакцинації.

Наразі в Україні зафіксовано вже 2,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 травня, — майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу приблизно утричі більше, ніж захворілих.

Станом на ранок — в Україні 759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).