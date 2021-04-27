Ми не сидимо, склавши руки: Степанов розповів, коли нормалізуються поставки вакцин в Україну

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"У нас є об'єктивна ситуація, яка склалася з забороною на експорт вакцин від інших країн. Ми ж не сидимо склавши руки та чекаючи, коли вони нам поставлять вакцини. Ми працюємо кожного дня, не зважаючи, чи то вихідний, чи який час доби – бо з американцями ми розмовляємо вночі, а з Індією і Китаєм зранку через різні часові пояси. Ми впевнені, виходячи з тих повідомлень і обов'язків, які на себе взяли компанії, що в травні ми вже почнемо отримувати у великих партіях вакцини, які будуть одразу використані на території України", - розповів Степанов.

Деталі

Глава МОЗ зазначив, що більша частина дорослого населення України отримає доступ до вакцин від COVID-19 до кінця 2021 року, як це й передбачено Національним планом вакцинації.

"Так, виникла затримка, так, ми не розраховували, підписуючи контракти та маючи поставки по мільйону доз з лютого і потім по 2 млн доз в місяць, що нас будуть так підводити, й що не будуть працювати усі ринкові умови, до яких звик світ", - зауважив Степанов.

Доповнення

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, наразі Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за контрактами (без вакцин за програмою COVAX), але на сьогодні поставки зриваються в усьому світі.

Очільник МОЗ зауважив, що щоб вийти на ті високі темпи вакцинації, на які зараз спроможна українська медицина, необхідно, щоб поставки законтрактованих вакцин в країну відновились.