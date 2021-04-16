Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин за контрактами: Степанов пояснив, чому цього не сталося
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на сьогодні Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за контрактами, але на сьогодні поставки зриваються в усьому світі. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час виступу в парламенті, передає кореспондент УНН.
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“Лише у цьому півріччі за проплаченими контрактами без урахування ініціативи СOVAX ми вже мали отримати 3,9 млн доз вакцин, але контракти і поставки зриваються по всьому світу. Уряди прямо забороняють своїм виробникам відправляти вакцини на експорт”, — повідомив міністр.
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За словами Степанова, у березні Італія заблокувала експорт партії вакцини AstraZeneca в Австралію.
“А уряд Індії призупинив відправку нам 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca. В контексті цього хочу запитати, скільки ще має пройти часу, щоб всі зрозуміли складності щодо поставки вакцин в Україну і як ми можемо чи не можемо на це впливати”, — додав він.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз.
За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.
Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX.
Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.
В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.