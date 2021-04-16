Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин за контрактами: Степанов пояснив, чому цього не сталося

Цитата:

“Лише у цьому півріччі за проплаченими контрактами без урахування ініціативи СOVAX ми вже мали отримати 3,9 млн доз вакцин, але контракти і поставки зриваються по всьому світу. Уряди прямо забороняють своїм виробникам відправляти вакцини на експорт”, — повідомив міністр.

Деталі

За словами Степанова, у березні Італія заблокувала експорт партії вакцини AstraZeneca в Австралію.

“А уряд Індії призупинив відправку нам 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca. В контексті цього хочу запитати, скільки ще має пройти часу, щоб всі зрозуміли складності щодо поставки вакцин в Україну і як ми можемо чи не можемо на це впливати”, — додав він.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз.

За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX.

Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.