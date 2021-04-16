Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин по контрактам: Степанов пояснил, почему этого не произошло

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На сегодня Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин против коронавируса по контрактам, но сегодня поставки срываются во всем мире. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.