Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин по контрактам: Степанов пояснил, почему этого не произошло
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На сегодня Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин против коронавируса по контрактам, но сегодня поставки срываются во всем мире. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.
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"Только в этом полугодии по проплаченным контрактам без учета инициативы СOVAX мы уже должны были получить 3,9 млн доз вакцин, но контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт", - сообщил министр.
Детали
По словам Степанова, в марте Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию.
"А правительство Индии приостановило отправку нам 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca. В контексте этого хочу спросить, сколько еще должно пройти времени, чтобы все поняли сложности по поставке вакцин в Украину и как мы можем или не можем на это влиять", - добавил он.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тысяч доз. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине должна была начаться уже 13 апреля.
Утром 16 апреля в Украине прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX.
Ранее Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.