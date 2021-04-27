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Мы не сидим, сложа руки: Степанов рассказал, когда нормализуются поставки вакцин в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире телеканала НАШ, когда возобновятся массовые поставки законтрактованных доз вакцин от COVID-19 в Украину, информирует УНН.

Цитата:

"У нас есть объективная ситуация, которая сложилась с запретом на экспорт вакцин от других стран. Мы же не сидим сложа руки и ожидая, когда они нам поставят вакцины. Мы работаем каждый день, несмотря, выходной ли это, или какое время суток - потому что с американцами мы говорим ночью, а с Индией и Китаем утром из-за разных часовых поясов. Мы уверены, исходя из тех сообщений и обязанностей, которые на себя взяли компании, что в мае мы уже начнем получать в больших партиях вакцины, которые будут сразу использованы на территории Украины", - рассказал Степанов.

Детали

Глава Минздрава отметил, что большая часть взрослого населения Украины получит доступ к вакцинам от COVID-19 до конца 2021 года, как это и предусмотрено Национальным планом вакцинации.

"Да, возникла задержка, да, мы не рассчитывали, подписывая контракты и имея поставки по миллиону доз с февраля и затем по 2 млн доз в месяц, что нас будут так подводить, и что не будут работать все рыночные условия, к которым привык мир", - отметил Степанов.

Дополнение

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам (без вакцин по программе COVAX), но сегодня поставки срываются во всем мире.

Глава Минздрава отметил, что чтобы выйти на те высокие темпы вакцинации, на которые сейчас способна украинская медицина, необходимо, чтобы поставки законтрактованных вакцин в страну возобновились.

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