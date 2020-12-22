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В Україні затвердили план вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19. Так, планом затверджено 4 етапи вакцинації населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

В Україні затвердили план вакцинації від COVID-19

“Сьогодні оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ”, — йдеться в повідомленні.

В. о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін заявив, що цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних по вакцинах, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю.

Також він додав, що мета цього плану — протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).

“Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб”, — додав очільник ЦГЗ.

Повідомляється, що план оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації. Мета, цільові групи, логістичні маршрути, навчання медиків, комунікація та розгортання мобільних бригад — це базова частина документа. Вона може бути змінена лише у разі отримання кардинально нової інформації. Етапи розробки вакцин, кваліфікаційні та реєстраційні процедури, поставки вакцин — цю частину будуть оновлювати постійно.

“Ми готові отримувати вакцину вже у першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19. Вакцинація для українців з непідконтрольної території також буде доступна — відповідна процедура буде затверджена окремим планом”, — зазначив Кузін.

Так, планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

1) січень—квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень—червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
3) червень—вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

“Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні від COVID-19 за державний кошт планується вакцинувати 21 млн громадян.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вони намагаються зробити так, щоб вакцини від COVID-19 прийшли в Україну якомога раніше і вже у лютому 2021 року розпочали перше вакцинування.

Раніше Резніков розповів про своє бачення вакцинації від COVID-19 населення ОРДЛО.

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