У МОЗ планують розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому 2021 року

"Зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, у яких ми закуповуємо, будемо закуповувати вакцини. Це всі виробники, які зараз проходять, у тому числі, стадії сертифікації своїх вакцин, які вони виготовили і пройшли всі клінічні випробування. У нас є вже всі пропозиції, ми просто їх відшліфовуємо і головне - ми намагаємось, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше. Тобто хоча б перше вакцинування - щоб ми розпочали. Ми поставили собі за мету - починаючи з лютого наступного року", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що Президент України Володимир Зеленський також працює над тим, щоб Україна отримала вакцину якомога раніше.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що старт вакцинації від COVID-19 в Україні запланований на початок другого кварталу 2021 року. Планують вакцинувати 21 млн громадян за державний кошт.

Також нагадаємо, минулого тижня Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.