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В Минздраве планируют начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале 2021 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они пытаются сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первую вакцинацию. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В Минздраве планируют начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале 2021 года

"Сейчас мы упорно работаем с производителями, у которых мы закупаем, будем закупать вакцины. Это все производители, которые сейчас проходят, в том числе, стадии сертификации своих вакцин, которые они изготовили и прошли все клинические испытания. У нас есть уже все предложения, мы просто их отшлифовываем и главное - мы стараемся, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно раньше. То есть хотя бы первая вакцинация - чтобы мы начали. Мы поставили себе цель - начиная с февраля следующего года", - сообщил Степанов.

Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский также работает над тем, чтобы Украина получила вакцину как можно раньше.

Напомним, ранее УНН сообщал, что старт вакцинации от COVID-19 в Украине запланирован на начало второго квартала 2021 года. Планируется вакцинировать 21 млн граждан за государственный счет.

Также напомним, на прошлой неделе Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.

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