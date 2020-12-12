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Відповідь від COVAX: Україна безкоштовно отримає понад 8 млн доз вакцини від COVID-19

Відповідь від COVAX: Україна безкоштовно отримає понад 8 млн доз вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 20285 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також”, — написав Ляшко.

Він додав, що наразі триває робота над тим, щоб холодильне обладнання (+2 ... +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни.

“МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП „Укрвакцина“ та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом −60/-80 градусів Цельсія)”, — додав головний санітарний лікар.

За словами Ляшка, Жодна вакцина в світі не розроблялась так швидко, як вакцина від COVID-19. Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб.

“Але тепер міжнародна спільнота повинна встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди”, — резюмував він.

Раніше виконувач обов’язків генерального директора “Центру громадського здоров’я МОЗ України” Ігор Кузін повідомив, що Україна отримала офіційного листа від COVAX, в якому зазначалося, що тепер нашій країні необхідно сфокусуватися на питаннях підготовки інфраструктури для отримання 8 млн доз вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, 8 грудня Україна подала до COVAX заявку на вакцину від коронавірусу. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні запланований на початку другого кварталу 2021 року.

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