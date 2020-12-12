Ответ от COVAX: Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также", - написал Ляшко.
Он добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки.
"Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия)", - добавил главный санитарный врач.
По словам Ляшко, ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19. Это дает надежду на дальнейшие научные изобретения в профилактике инфекционных болезней.
"Но теперь международное сообщество должно установить новый стандарт доступа и справедливого распределения этих вакцин. Доступ к COVID-вакцине через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения. Украина полноценный член этой команды", - резюмировал он.
Ранее исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин сообщил, что Украина получила официальное письмо от COVAX, в котором отмечалось, что теперь нашей стране необходимо сфокусироваться на вопросах подготовки инфраструктуры для получения 8 млн доз вакцины от COVID 19.
Напомним, 8 декабря Украина подала в COVAX заявку на вакцину от коронавируса. Старт вакцинации от COVID-19 в Украине запланирован в начале второго квартала 2021 года.