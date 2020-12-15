У МОЗ назвали кількість українців для вакцинації від COVID-19 за державний кошт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні від COVID-19 за державний кошт планується вакцинувати 21 млн громадян. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“МОЗ розробило чіткий план вакцинації, визначило групи людей, яких ми зобов’язані вакцинувати за рахунок держави... Моя позиція і позиція Президента, що вакцинувати у 2021 році ми повинні за рахунок держави принаймні тих людей, які входять до групи ризику. Таких людей майже 21 млн. Ми вважаємо, що в першу чергу проводити вакцинацію наших медичних працівників, бійців, які перебувають у зоні ООС, людей, які перебувають у соціальних закладах, працівників освіти, поліції, Національної гвардії, людей старше 60 років, які мають супутні захворювання. Усі ці категорії складають близько 21 млн громадян”, — зазначив він.
Як раніше повідомлялося в УНН, старт вакцинації від COVID-19 в Україні запланований на початку другого кварталу 2021 року.
Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.