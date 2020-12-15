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У МОЗ назвали кількість українців для вакцинації від COVID-19 за державний кошт

Київ • УНН

 • 19168 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні від COVID-19 за державний кошт планується вакцинувати 21 млн громадян. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

У МОЗ назвали кількість українців для вакцинації від COVID-19 за державний кошт

“МОЗ розробило чіткий план вакцинації, визначило групи людей, яких ми зобов’язані вакцинувати за рахунок держави... Моя позиція і позиція Президента, що вакцинувати у 2021 році ми повинні за рахунок держави принаймні тих людей, які входять до групи ризику. Таких людей майже 21 млн. Ми вважаємо, що в першу чергу проводити вакцинацію наших медичних працівників, бійців, які перебувають у зоні ООС, людей, які перебувають у соціальних закладах, працівників освіти, поліції, Національної гвардії, людей старше 60 років, які мають супутні захворювання. Усі ці категорії складають близько 21 млн громадян”, — зазначив він.

Як раніше повідомлялося в УНН, старт вакцинації від COVID-19 в Україні запланований на початку другого кварталу 2021 року

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно. 

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