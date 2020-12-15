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В Минздраве назвали количество украинцев для вакцинации от COVID-19 за государственный счет

Киев • УНН

 • 19168 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Украине от COVID-19 за государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Минздраве назвали количество украинцев для вакцинации от COVID-19 за государственный счет

"Минздрав разработал четкий план вакцинации, определил группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства... Моя позиция и позиция Президента, что вакцинировать в 2021 году мы должны за счет государства по крайней мере тех людей, которые входят в группу риска. Таких людей почти 21 млн. Мы считаем, что в первую очередь проводить вакцинацию наших медицинских работников,.. бойцов, находящихся в зоне ООС,.. людей, находящихся в социальных учреждениях, работников образования, полиции, Национальной гвардии, людей старше 60 лет, имеющих сопутствующие заболевания. Все эти категории составляют около 21 млн граждан", - отметил он.

Как ранее сообщалось в УНН, старт вакцинации от COVID-19 в Украине запланирован в начале второго квартала 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.

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