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В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19. Так, планом утверждено 4 этапа вакцинации населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19

"Сегодня оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемыи инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ", - говорится в сообщении.

И. о. генерального директора ЦОС Игорь Кузин заявил, что этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленным данным по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью.

Также он добавил, что цель этого плана - в течение 2021-2022 гг охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

"Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с Календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней", - добавил глава ЦОЗ.

Сообщается, что план ьудут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. Цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывание мобильных бригад - это базовая часть документа. Она может быть изменена только в случае получения кардинально новой информации. Этапы разработки вакцин, квалификационные и регистрационные процедуры, поставки вакцин - эту часть будут обновлять постоянно.

"Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев из неподконтрольной территории также будет доступна - соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом", - отметил Кузин.

Так, планом утвержден 4 этапа вакцинации населения:

1) январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
2) апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
3) июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
4) сентября 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

"Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине от COVID-19 за государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они пытаются сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первые вакцинации.

Ранее Резников рассказал о своем видении вакцинации от COVID-19 населения ОРДЛО.

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