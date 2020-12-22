Резніков розповів про своє бачення вакцинації від COVID-19 населення ОРДЛО

“Ми можемо запропонувати людям вакцинування на підконтрольній території, але ж воно не робиться онлайн — люди повинні мати можливість в'їхати. Якщо окупаційні режими продовжать блокування, люди просто не зможуть потрапити сюди. Питання гуманітарної вакцинації будемо обговорювати з міжнародними організаціями. Але треба подумати, яка категорія громадян, що опинилися в заручниках окупаційної влади, має отримати вакцинацію в першу чергу. Напевно, так само лікарі. У першій черзі також люди похилого віку”, - зазначив Резніков.

З його слів, таких людей вирахувати буде не складно, адже вони у реєстрах - усі 272 тисячі мають електронні посвідчення та електронний кабінет.

На запитання про те, чи є розуміння про плани Росії щодо вакцинації громадян на окупованих територіях, віце-прем’єр підкреслив, що РФ “ставиться до цих територій як до тимчасово окупованих”.

“Вони їх не вбачають як такі, що потребують розвитку, уваги. Звідти вивозиться обладнання, руйнується виробництво, закриваються шахти, з яких не відкачується вода. Питання стоїть на рівні екологічної катастрофи. Тому я не думаю, що вони будуть дбати про населення, люди на тимчасово окупованих територіях для них чужі. З прагматичної точки зору, навіть у ситуації жорсткої епідеміологічної ситуації вони просто закриють кордон, і на тому крапка”, - зазначив він.

Зі слів Резнікова, на переговорах у ТКГ питання вакцинації ще не порушувалося.

Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров’я минулого тижня повідомило, що закінчує розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України.

Відповідно до нього, планується вакцинація також українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях.