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Резников рассказал о своем видении вакцинации от COVID-19 населения ОРДЛО

Киев • УНН

 • 19014 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Вакцинацию населения оккупированных территорий Донбасса возможно провести на подконтрольной правительству территории, если люди получают к ней доступ. Об этом в интервью Общественному сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, передает УНН.

Резников рассказал о своем видении вакцинации от COVID-19 населения ОРДЛО

"Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн - люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда. Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями. Но надо подумать, какая категория граждан, оказавшихся в заложниках оккупационных властей, должна получить вакцинацию в первую очередь. Наверное, так же врачи. В первую очередь также пожилые люди", - отметил Резников.

По его словам, таких людей вычислить будет не сложно, ведь они в реестрах - все 272 тысяч имеют электронные удостоверения и электронный кабинет.

На вопрос о том, есть ли понимание о планах России по вакцинации граждан на оккупированных территориях, вице-премьер подчеркнул, что РФ "относится к этим территориям как к временно оккупированным".

"Они их видят как не нуждающиеся в развитии, внимании. Оттуда вывозится оборудование, разрушается производство, закрываются шахты, из которых не откачивается вода. Вопрос находится на уровне экологической катастрофы. Поэтому я не думаю, что они будут заботиться о населении, люди на временно оккупированных территориях для них чужие. С прагматической точки зрения, даже в ситуации жесткой эпидемиологической ситуации они просто закроют границу, и на том точка", - отметил он.

По словам Резникова, на переговорах в ТКГ вопрос вакцинации еще не поднимался.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения на прошлой неделе сообщило, что заканчивает разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины.

Согласно ему, планируется вакцинация также украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

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