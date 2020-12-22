Резников рассказал о своем видении вакцинации от COVID-19 населения ОРДЛО

"Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн - люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда. Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями. Но надо подумать, какая категория граждан, оказавшихся в заложниках оккупационных властей, должна получить вакцинацию в первую очередь. Наверное, так же врачи. В первую очередь также пожилые люди", - отметил Резников.

По его словам, таких людей вычислить будет не сложно, ведь они в реестрах - все 272 тысяч имеют электронные удостоверения и электронный кабинет.

На вопрос о том, есть ли понимание о планах России по вакцинации граждан на оккупированных территориях, вице-премьер подчеркнул, что РФ "относится к этим территориям как к временно оккупированным".

"Они их видят как не нуждающиеся в развитии, внимании. Оттуда вывозится оборудование, разрушается производство, закрываются шахты, из которых не откачивается вода. Вопрос находится на уровне экологической катастрофы. Поэтому я не думаю, что они будут заботиться о населении, люди на временно оккупированных территориях для них чужие. С прагматической точки зрения, даже в ситуации жесткой эпидемиологической ситуации они просто закроют границу, и на том точка", - отметил он.

По словам Резникова, на переговорах в ТКГ вопрос вакцинации еще не поднимался.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения на прошлой неделе сообщило, что заканчивает разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины.

Согласно ему, планируется вакцинация также украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.