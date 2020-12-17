У МОЗ планують вакцинувати від COVID-19 українців з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я закінчує розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Планується вакцинація також українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ми практично закінчуємо розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Я думаю, що у п’ятницю я буду в змозі його підписати, затвердити відповідним наказом МОЗ. Вчора у нас була детальна нарада щодо цього Національного плану. Я вніс там відповідні корективи. До складання цього Національного плану залучені, окрім українських фахівців, експерти з Всесвітньої організації охорони здоров’я, експерти ЮНІСЕФ", - сказав Степанов.
За його словами, у МОЗ достатньо давно працюють над цим планом, тому що він має бути зрозумілим, чітким документом.
"Вчора я дав завдання внести зміни до цього Національного плану – це передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Мені здається – це дуже важливо, щоб ми забезпечили доступ до вакцин українцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях", - розповів Степанов.
Степанов наголосив, що було чітко пропрацьовано всі етапи розгортання вакцинації.
"Декілька деталей: наприклад, на першому етапі, коли буде вкрай низький доступ до вакцин, тобто кількість вакцин буде не більше 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менше 700 тисяч людей", - зазначив міністр.
Нагадаємо, в Україні від COVID-19 за державний кошт планується вакцинувати 21 млн громадян.
Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вони намагаються зробити так, щоб вакцини від COVID-19 прийшли в Україну якомога раніше і вже у лютому 2021 року розпочали перше вакцинування.