У МОЗ планують вакцинувати від COVID-19 українців з ОРДЛО

"Ми практично закінчуємо розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Я думаю, що у п’ятницю я буду в змозі його підписати, затвердити відповідним наказом МОЗ. Вчора у нас була детальна нарада щодо цього Національного плану. Я вніс там відповідні корективи. До складання цього Національного плану залучені, окрім українських фахівців, експерти з Всесвітньої організації охорони здоров’я, експерти ЮНІСЕФ", - сказав Степанов.

За його словами, у МОЗ достатньо давно працюють над цим планом, тому що він має бути зрозумілим, чітким документом.

"Вчора я дав завдання внести зміни до цього Національного плану – це передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Мені здається – це дуже важливо, щоб ми забезпечили доступ до вакцин українцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях", - розповів Степанов.

Степанов наголосив, що було чітко пропрацьовано всі етапи розгортання вакцинації.

"Декілька деталей: наприклад, на першому етапі, коли буде вкрай низький доступ до вакцин, тобто кількість вакцин буде не більше 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менше 700 тисяч людей", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні від COVID-19 за державний кошт планується вакцинувати 21 млн громадян.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вони намагаються зробити так, щоб вакцини від COVID-19 прийшли в Україну якомога раніше і вже у лютому 2021 року розпочали перше вакцинування.