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В Минздраве планируют вакцинировать от COVID-19 украинцев с ОРДЛО

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство здравоохранения заканчивает разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. Планируется вакцинация также украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В Минздраве планируют вакцинировать от COVID-19 украинцев с ОРДЛО

"Мы практически заканчиваем разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. Я думаю, что в пятницу я буду в состоянии его подписать, утвердить соответствующим приказом Минздрава. Вчера у нас было подробное совещание по этому Национальному плану. Я внес там соответствующие коррективы. К составлению этого Национального плана привлечены, кроме украинских специалистов, эксперты из Всемирной организации здравоохранения, эксперты ЮНИСЕФ", - сказал Степанов.

По его словам, в Минздраве достаточно давно работают над этим планом, потому что он должен быть понятным, четким документом.

"Вчера я дал задание внести изменения в этот Национальный план - это предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Мне кажется - это очень важно, чтобы мы обеспечили доступ к вакцинам украинцам, проживающих на временно оккупированных территориях", - рассказал Степанов.

Степанов отметил, что были четко проработаны все этапы развертывания вакцинации.

"Несколько деталей: например, на первом этапе, когда будет крайне низкий доступ к вакцинам, то есть количество вакцин будет не более 10% от общего количества населения, планируется охватить не менее 700 тысяч человек", - отметил министр.

Напомним, в Украине от COVID-19 за государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они пытаются сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первые вакцинации.

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