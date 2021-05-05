Зеленский: ко Дню независимости нужно вакцинировать большинство украинцев, нуждающихся в прививке от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 заявил, что ко Дню Независимости “большинство украинцев, нуждающихся в прививке от COVID-19, должны получить вакцину”, пишет УНН.
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“Ко Дню Независимости большинство украинцев, нуждающихся в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это — единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией”, — сказал Зеленский.
Президент также отметил, что “правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19”.
Контекст
В конце прошлого года в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19.
Так, планом утвержденны 4 этапа вакцинации населения:
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов отметил, что большая часть взрослого населения Украины получит доступ к вакцинам от COVID-19 до конца 2021 года, как это и предусмотрено Национальным планом вакцинации.
Сейчас в Украине зафиксировано уже 2,09 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 мая — почти 2,6 тысячи, что несколько больше, чем днем ранее. Выздоровевших за сутки примерно втрое больше, чем заболевших.
По состоянию на утро — в Украине 759 434 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).