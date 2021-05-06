Степанов рассказал о мощности Минздрава ко Дню независимости привить от COVID-19 большинство тех, кто в этом нуждается
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр здравоохранения в эфире телеканала НАШ рассказал, от чего зависит возможность Минздрава вакцинировать ко Дню независимости большинство украинцев, нуждающихся в прививке от COVID-19, передает УНН.
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“Для того, чтобы делать вакцины, нужно две вещи: условия и возможности государства делать вакцины в большом количестве, второе — это наличие самых вакцин... У нас в Украине 11 тысяч кабинетов прививок. Задействовав 1700 кабинетов прививок, мы делаем спокойно 73-75 тысяч прививок в сутки. Поэтому наши возможности, если мы разворачиваем по всем кабинетам прививок пункты вакцинации от COVID-19, то можем делать 400-500 тысяч прививок в сутки. Если даже не учитывать субботу и воскресенье — до 10 млн прививок в месяц мощности и возможности нашей системы здравоохранения”, — рассказал глава Минздрава.
Детали
Вместе с тем, по словам министра Степанова, учитывая дефицит вакцин от COVID-19 во всем мире, постоянно происходят срывы поставок, что замедляет темпы вакцинации повсеместно.
“Для того, чтобы делать в таком количестве (10 млн прививок в месяц — ред.), нам надо наличие вакцины в стране. По поставкам в условиях тотального дефицита вакцин, который наблюдается по всем странам мира, это так же не обошло и Украину”, — резюмировал глава Минздрава.
Что было раньше
Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая на селекторном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 заявил, что ко Дню независимости “большинство украинцев, нуждающихся в прививке от COVID-19, должны получить вакцину”.