Я не буду прекращать борьбу за повышение заработной платы медикам - Степанов

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"Я не буду прекращать борьбу за повышение заработной платы. Да, пожалуй, год назад я считал, что мне удастся это сделать легче: я считал, что ко мне все прислушиваются. Тот бюджет, который мы предлагали для того, чтобы поднять заработную плату, предусматривал, зарплату медицинской сестры от 17 тысяч грн, если берем настоящее. Затем она должна индексироваться. Врач, который приходит после интернатуры, у него (зарплата - ред.) должна быть начиная с 23 тысяч грн. И санитарки и санитары - начиная с 12 тысяч грн", - считает Степанов.

Детали

Глава Минздрава уверен, что обеспечение медиков высшей заработной платой является вопросом национальной безопасности.

"Чтобы не наступило то время, когда мы проснемся, а нет врачей и нет медицинских сестер, а потом начнут говорить: что с этим делать. Слова вам большой благодарности, и я хочу заверить, что я и дальше буду за вас бороться", - отметил Степанов.

Дополнение

Отметим, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, мощности украинской медицинской системы пока рассчитаны на 10 млн прививок в месяц.