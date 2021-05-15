Стала известна главная претензия премьера к Степанову: слишком упорно "выбивал" деньги на зарплаты медиков и вакцины

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"Степанов слишком упорно "выбивал" деньги на зарплаты медиков и закупку вакцин. Это очень не нравилось Шмыгалю и отдельным членам Кабинета министров. Степанова об этом предупреждали не раз, но он продолжал настаивать на увеличении финансирования здравоохранения. Поэтому, когда появилась возможность, премьер-министр воспользовался этим, чтобы избавиться от "надоедливого" министра", - рассказал УНН в Кабмине один из источников.

Детали

Министр Степанов никогда не скрывал своего недовольства и открыто критиковал бюджет 2021 года, выделенный на Министерство здравоохранения. Накануне голосования за него на утреннем брифинге 15 декабря 2020 года он призвал народных депутатов не поддерживать бюджет.

"Обращаюсь к народным депутатам: избавьтесь наконец от своей инфантильности. Хватит уже думать "А может, обойдется?". На этот раз не обойдется. Необходимо понять реальность и возможные последствия при принятии таких цифр финансирования медицины. Медицинская система Украины - и это не какие-то страшилки от меня - под угрозой существования. Сейчас средняя заработная плата врача составляет 9000 гривен. У человека, от которого зависит жизнь другого человека, который круглосуточно думает о своем пациенте, его лечит и спасает, дает ему шанс жить. Посмотрите, какая у вас заработная плата, - и сравните. И подумайте: как этот человек может жить на эти деньги. Зарплата среднего медицинского персонала составляет 7000 гривен: медицинской сестры, которая тоже круглосуточно иногда стоит у постели больного. Зарплата младшего медицинского персонала - 5000 гривен. Это реальность, с которой страна живет 29 лет и с которой мы встретили пандемию", - заявил тогда Степанов.

По его словам, расходы на медицину должны "удовлетворять хотя бы необходимый минимум", и прежде всего речь идет о зарплатах для медиков. По мнению Степанова, справедливая зарплата должна составлять 23 тыс. грн для врачей, 17 тыс. грн - среднему медперсоналу, 12 тыс. грн - младшему медперсоналу.

Однако этим планам не суждено было сбыться из-за того, что к главе Минздрава никто не прислушался, а бюджет, который не мог решить проблемы с низкими зарплатами медиков и необходимостью массовой закупки вакцин от COVID-19 в 2021 году, был все-таки проголосован.

Именно такая позиция стала, в частности, и причиной критики со стороны главы Минфина Сергея Марченко: из-за того, что Степанов требовал увеличить расходы из госбюджета на закупку вакцин от COVID-19 и зарплаты для медиков, министр финансов назвал его персонажем из "12 стульев".

А уже на этой неделе, во Всемирный день медсестры, министр Степанов в очередной раз заявил, что будет продолжать бороться за повышение их зарплат.

"Я не буду прекращать борьбу за повышение заработной платы. Да, пожалуй, год назад я считал, что мне удастся это сделать легче: я считал, что ко мне все прислушиваются. Тот бюджет, который мы предлагали для того, чтобы поднять заработную плату, предусматривал зарплату медицинской сестры от 17 тысяч грн, если берем настоящее. Затем она должна индексироваться", - подчеркнул он.

По информации УНН от источников в Кабмине, эти заявления Степанова не прошли мимо внимания Премьер-министра Дениса Шмыгаля и отдельных ответственных членов правительства и вызвали недовольство, сделав отставку главы Минздрава лишь вопросом ближайшего времени.

Таким образом в пятницу, 14 мая, пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.