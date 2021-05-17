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Степанов звернувся до українців: я не буду закривати очі на те, як медиків заганяють у стійло політичні сили

Київ • УНН

 • 18260 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у зверненні до українців повідомив, що його боротьба за розвиток медичної системи та високі зарплати медиків і здоров’я громадян України триває, адже він не звик кидати незавершеним те, що вже почав робити. Про це він заявив у своєму Facebook-відеозверненні, передає УНН.

Степанов звернувся до українців: я не буду закривати очі на те, як медиків заганяють у стійло політичні сили

Цитата:

“Я не писав жодних заяв на звільнення, тому що несу відповідальність перед людьми. (...) Між мною і колегами іноді виникали суперечки, оскільки я завжди твердо стояв на позиції, що здоров’я нації не можна ставити в залежність від будь-яких інших проектів. Переконаний, немає нічого дорожчого за життя наших громадян. Поки підкилимні ігри стосувалися мене особисто, я не зважав, однак події останніх днів змушують мене висловити свою позицію відверто та відкрито. Закривати очі на те, як роками політичними силами з низьким рейтингом знищується медична система, і лікарів знову намагаються загнати в стійло, я не буду”, — заявив Степанов.

Деталі

Голова МОЗ також зазначив, що “реформи мають придумуватися і реалізовуватися професіоналами та практиками, а не підганятися під політичні кон’юнктуру і вигоду”.

“Уже рік, як наша країна живе в новій реальності, назва якій - пандемія коронавірусу. Чим запам’ятався цей рік? Безсонними ночами медиків, які в режимі 24/7 рятували життя українців. Цілодобовою роботою моєї команди з відновлення спроможності медичної системи й, на жаль, перманентною підкилимною боротьбою противників змін, які ми запроваджували”, — зауважив він.

Міністр Степанов зазначив, що лікар повинен думати про те, як врятувати пацієнта, а не прогодувати родину.

“Тому моя боротьба за високі зарплати та за соціальні гарантії медиків йшла в розріз з ідеологією лікаря-кріпака, який перебуває в повній залежності від медичних бюрократів. Моя формула якісного і медичного забезпечення, у якій за українцями ходить здоров’я, а не гроші, не відповідала їх уявленню марнотратства, а мої рішення лікувати українців в Україні їх звичці до самозбагачення і паразитування. Я брав на себе відповідальність та обіцяв пацієнтам і лікарям краще майбутнє. І слово своє тримаю”, — підсумував очільник МОЗ.

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