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Степанов обратился к украинцам: я не буду закрывать глаза на то, как медиков загоняют в стойло политические силы

Киев • УНН

 • 18260 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к украинцам сообщил, что его борьба за развитие медицинской системы и высокие зарплаты медиков и здоровья граждан Украины продолжается, ведь он не привык бросать незавершенным то, что уже начал делать. Об этом он заявил в своем Facebook-видеообращении, передает УНН.

Степанов обратился к украинцам: я не буду закрывать глаза на то, как медиков загоняют в стойло политические силы

Цитата:

"Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. (...) Между мной и коллегами иногда возникали споры, поскольку я всегда твердо стоял на позиции, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от каких-либо других проектов. Убежден, нет ничего дороже жизни наших граждан. Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания, однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию откровенно и открыто. Закрывать глаза на то, как годами политическими силами с низким рейтингом уничтожается медицинская система, и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду", - заявил Степанов.

Детали

Глава Минздрава также отметил, что "реформы должны придумываться и реализовываться профессионалами и практиками, а не подгоняться под политические конъюнктуру и выгоду".

"Уже год, как наша страна живет в новой реальности, название которой - пандемия коронавируса. Чем запомнился этот год? Бессонными ночами медиков, в режиме 24/7 спасавшими жизни украинцев. Круглосуточной работой моей команды по восстановлению способностей медицинской системы и, к сожалению, перманентной подковерной борьбой противников изменений, которые мы вводили", - отметил он.

Министр Степанов отметил, что врач должен думать о том, как спасти пациента, а не прокормить семью.

"Поэтому моя борьба за высокие зарплаты и за социальные гарантии медиков шла в разрез с идеологией врача крепостного, который находится в полной зависимости от медицинских бюрократов. Моя формула качественного и медицинского обеспечения, в которой за украинцами ходит здоровья, а не деньги, не отвечала их представлению расточительства, а мои решения лечить украинцев в Украине их привычке к самообогащению и паразитированию. Я брал на себя ответственность и обещал пациентам и врачам лучшее будущее. И слово свое держу", - подытожил глава Минздрава.

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