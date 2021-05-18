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Рада звільнила Степанова з посади міністра охорони здоров’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у вівторок підтримала звільнення Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров’я України. Відповідне рішення підтримало 292 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада звільнила Степанова з посади міністра охорони здоров’я

Цитата:

"За рік команда МОЗ побудувала стійку систему, яка сьогодні дозволяє країні не очолювати рейтинги смертей від коронавірусу. Так, не все ідеально. За рік ковіду, на жаль, ми втратили більше 47 тис. громадян. Але якби у нас був такий самий рівень смертності, як у Великобританії, то ця цифра становила б біля 82 тис. громадян", - зазначив Степанов, виступаючи у парламенті.

З його слів, провал вакцинації, за який дорікають міністру, стався в усьому світі.

"До того ж, ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для поставок, на жаль. Ми розпочали переговори про поставки вакцин у липні-серпні минулого року. Через це українці вже зараз почали отримувати вакцини від провідних світових виробників", - підкреслив він.

Деталі

Як заявив під час виступу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пояснюючи подання на звільнення міністра: головним завданням, яке стояло перед Степановим цьогоріч – це проведення вакцинації населення та забезпечення вакцинами, однак прогрес по цьому питання є надто повільним.

Що було раніше

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Сам міністр, коментуючи це, повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, тому що несе відповідальність перед людьми.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто затято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Зазначимо також, що напередодні Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

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