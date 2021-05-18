Рада уволила Степанова с должности министра здравоохранения

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"За год команда Минздрава построила устойчивую систему, которая сегодня позволяет стране не возглавлять рейтинги смертей от коронавируса. Да, не все идеально. За год ковида, к сожалению, мы потеряли более 47 тыс. граждан. Но если бы у нас был такой же уровень смертности, как в Великобритании, то эта цифра составляла бы около 82 тыс. граждан", - отметил Степанов, выступая в парламенте.

По его словам, провал вакцинации, за который упрекают министра, произошел во всем мире.

"К тому же, мы не производим вакцины и не являемся приоритетной страной для поставок, к сожалению. Мы начали переговоры о поставках вакцин в июле-августе прошлого года. Из-за этого украинцы уже сейчас начали получать вакцины от ведущих мировых производителей", - подчеркнул он.

Детали

Как заявил во время выступления Премьер-министр Денис Шмыгаль, объясняя представление на увольнение министра: главной задачей, которая стояла перед Степановым в этом году - это проведение вакцинации населения и обеспечение вакцинами, однако прогресс по этому вопросу является слишком медленным.

Что было раньше

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Сам министр, комментируя это, сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.



Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.



Отметим также, что накануне Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.



