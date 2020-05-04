Голубовська: Україна залишилася б без тестування на COVID-19 у разі завершення "реформи" СЕС

"Я думаю, ще трохи він (рівень захворюваності - ред.) підвищиться до середини травня, а потім, я сподіваюся, буде потихеньку стабілізуватися, або зараз вже, через пару днів, почнеться стабілізація. Дуже складно по днях розписати в такому незвичайному захворюванні. У чому складність прогнозів? Складність в тому, що немає реальної статистики в жодній країні світу", - сказала інфекціоніст.

За її словами, ступінь виявлення хворих пропорційний кількості зроблених тестів в країні. У цьому плані, вважає Голубовська, статистика близька до достовірності в США, оскільки там тестують "величезну кількість людей".

"Хіба ми можемо робити таку кількість аналізів? Якби завершили так звану реформу СЕС і добили б ці лабораторні центри, як планувалося це робити восени, то ми взагалі забули б про хоч якесь тестування. Це зараз бідні лаборанти, яких тут виганяли весь цей час, цілодобово сидять і працюють в три зміни", - підкреслила Голубовська.

Водночас, додає вона, навіть при нинішній ситуації у деяких регіонах йде затримка тестування в 5 днів.

Нагадаємо, раніше ексміністр охорони здоров'я України Ілля Ємець назвав одним з ключових пріоритетів керівництва МОЗ відновлення зруйнованої системи санітарно-епідеміологічної служби.