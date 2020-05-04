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Голубовская: Украина осталась бы без тестирования на COVID-19 в случае завершения "реформы" СЭС

Киев • УНН

 • 15240 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. При условии окончания реформирования санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) в Украине, страна могла б остаться без тестирования на выявление коронавируса. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Голубовская: Украина осталась бы без тестирования на COVID-19 в случае завершения "реформы" СЭС

“Я думаю, ещё немного он (уровень заболеваемости — ред.) повысится до середины мая, а потом, я надеюсь, будет потихоньку стабилизироваться, или сейчас уже, через пару дней, начнётся стабилизация. Очень сложно по дням расписать в таком необычном заболевании. В чем сложность прогнозов? Сложность в том, что нет реальной статистики ни в одной стране мира”, — сказала инфекционист.

По её словам, степень выявления больных пропорциональна количеству проведенных тестов в стране. В этом плане, считает Голубовская, статистика близка к достоверности в США, так как там тестируют “огромное количество людей”.

“Разве мы можем делать такое количество анализов? Если бы завершили так называемую реформу СЭС и добили бы эти лабораторные центры, как планировалось это делать осенью, то мы вообще забыли бы о любом тестировании. Это сейчас бедные лаборанты, которых тут выгоняли все это время, сутками сидят и работают в три смены”, — подчеркнула Голубовская.

В то же время, добавляет она, даже при нынешнем раскладе в некоторых регионах идёт задержка тестирования в 5 дней.

Напомним, ранее экс-министр здравоохранения Украины Илья Емец назвал одним из ключевых приоритетов руководства Минздрава восстановление разрушенной системы санитарно-эпидемиологической службы.

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