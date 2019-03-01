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Після спорудження "Північного потоку-2" РФ вже не дотримуватиметься жодних правил - Клімкін

Після спорудження "Північного потоку-2" РФ вже не дотримуватиметься жодних правил - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр закордонних справ заявив, що після спорудження “Північного потоку-2” Росія вже не дотримуватиметься жодних правил. На його думку, завершення будівництва другої гілки Північного потоку, що сполучатиме Росію з Німеччиною, може призвести до своєрідної газової війни. Про це він заявив у інтерв’ю виданню Польске Радіо, передає УНН.

Голова українського МЗС вважає, що у подоланні енергетичної кризи, зумовленої політикою Росії, Україна повинна робити ставку на співпрацю з Польщею. Також він наголошує, що запуск цього газопроводу може принести Україні великі проблеми.

“Безумовно, Росія зорганізує нову газову війну, якщо Північний потік буде побудовано. Вона використає будь-які засоби, чи це раптове падіння тиску в трубі... Такі провокації будуть, як тільки Північний потік буде побудований. І будь-які гарантії з боку Росії... Ну, подивіться, Росія порушила все, що можливо”, — сказав Клімкін.

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Павло Клімкін додав, що спорудження “Північного потоку-2” становитиме також небезпеку для всього регіону.

“Дуже велика загроза для європейської енергетичної безпеки і для Європи. Подивіться, що Росія робить стосовно нелегітимно побудованого Кримського мосту. А тепер уявіть собі: через Балтійське море вона перекачує більше, ніж 1000 млрд куб. м газу. Як вона буде захищати цей транзит, до яких провокацій вона буде вдаватися?”, — заявив глава МЗС України.

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Павло Клімкін додав, що з метою нівеляції загроз Україна розраховує на подальшу співпрацю з Польщею.

“Будуємо інтерконектори, говоримо про постачання газу, говоримо про постачання скрапленого газу, говоримо про поєднання енергетичних систем. У нас, до речі, дуже багато класних проектів. Маємо довести їх до кінця. Україна і Польща — вони особливі стратегічні партнери у всьому. Але, зокрема, і в енергетичному секторі. Від нашого партнерства, від нашої дружби дуже багато буде залежати в контексті того, як Європа буде виглядати в наступні роки”, — додав Клімкін.

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Як повідомляв УНН, що у Мюнхені обговорили можливі механізми дій санкцій США через “Північний потік-2”.

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