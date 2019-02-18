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За "Північним потоком-2" наглядатиме Німеччина під контролем Єврокомісії

За "Північним потоком-2" наглядатиме Німеччина під контролем Єврокомісії

Київ • УНН

 • 6734 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. За дотриманням правил ЄС щодо "Північного потоку-2" спостерігатиме Німеччина під контролем Європейської комісії. Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після візиту до Брюсселя, передає УНН.

"Той компроміс, який ми маємо зараз, означає, що спостерігати за дотриманням європейських правил щодо "Північного потоку-2" буде Німеччина, але під контролем Європейської комісії. Це, в принципі, компроміс, який би я назвав, як кажуть, "зберегти обличчя", але я так не можу так сказати щодо наших друзів... Але змістовно жодного компромісу немає. Ми і всі наші друзі над цим дуже довго працювали", - розповів Клімкін.

Водночас він прокоментував поправки до європейської газової директиви, що стосуються проекту газопроводу "Північний потік-2"

"Важливо, щоб європейські правила розповсюджувались на "Північного потоку", аби не утворилась "сіра зона" поряд з Європейським Союзом. Але навіть якщо вона відбудеться, під європейськими правилами російські маніпуляції будуть неможливі за визначенням. Тепер необхідно просто реалізувати це рішення, коли воно набере чинності. Ми будемо послідовно працювати, щоб не було безпекової загрози для всіх", - розповів Клімкін.

Раніше УНН повідомляв, що у Мюнхені обговорили можливі механізми дій санкцій США через "Північний потік-2".

Українські Національні Новини

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