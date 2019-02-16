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У Мюнхені обговорили можливі механізми дій санкцій США через “Північний потік – 2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. На Мюнхенські конференції з безпеки обговорили можливі механізми дій санкцій США на “Північний потік – 2”. Про це розповів Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуваючи в Мюнхені, передає УНН.

“Ризик запровадження санкцій з боку США на “Північний потік – 2” обговорюють безперервно. Для них є проблемним застосування санкцій до європейських компаній. З Петером Альтмайером (міністр економіки та енергетики Німеччини – ред.) ми запропонували логіку, яким чином можна не санкціонувати безпосередньо європейські компанії, але тим не менше запровадити санкції, які будуть працювати разом: і розповсюджувати європейське право, і застосувати санкції” – зазначив Клімкін.

Про які саме санкції йде мова він не зазначив, сказавши, що це конфіденційна інформація.

Раніше УНН повідомляв, у МЗС розповіли про наслідки змін до газової директиви ЄС для "Північного Потоку-2".

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