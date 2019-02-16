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13:20 • 57454 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В Мюнхене обсудили возможные механизмы действий санкций США из-за "Северного потока - 2"

В Мюнхене обсудили возможные механизмы действий санкций США из-за "Северного потока - 2"

Киев  •  УНН

 • 11686 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. На Мюнхенской конференции по безопасности обсудили возможные механизмы действий санкций США на "Северный поток - 2". Об этом рассказал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находясь в Мюнхене, передает УНН.

"Риск введения санкций со стороны США на "Северный поток - 2" обсуждают непрерывно. Для них проблемным есть применения санкций к европейским компаниям. С Петером Альтмайер (министр экономики и энергетики Германии - ред.) мы предложили логику, каким образом нельзя не санкционировать непосредственно европейские компании, но тем не менее ввести санкции, которые будут работать вместе: и распространять европейское право, и применить санкции", - отметил Климкин .

О каких именно санкциях идет речь он не указал, сказав, что это конфиденциальная информация.

Ранее УНН сообщал, в МИД рассказали о последствиях изменений в газовой директивы ЕС для "Северного Потока-2".

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