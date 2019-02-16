В Мюнхене обсудили возможные механизмы действий санкций США из-за "Северного потока - 2"

"Риск введения санкций со стороны США на "Северный поток - 2" обсуждают непрерывно. Для них проблемным есть применения санкций к европейским компаниям. С Петером Альтмайер (министр экономики и энергетики Германии - ред.) мы предложили логику, каким образом нельзя не санкционировать непосредственно европейские компании, но тем не менее ввести санкции, которые будут работать вместе: и распространять европейское право, и применить санкции", - отметил Климкин .

О каких именно санкциях идет речь он не указал, сказав, что это конфиденциальная информация.



Ранее УНН сообщал, в МИД рассказали о последствиях изменений в газовой директивы ЕС для "Северного Потока-2".