За "Северным потоком-2" присмотрит Германия под контролем Еврокомиссии

"Тот компромисс, который мы имеем сейчас, означает, что наблюдать за соблюдением европейских правил по "Северному потоку-2" будет Германия, но под контролем Европейской комиссии. Это, в принципе, компромисс, который бы я назвал, как говорится, "сохранить лицо", но я так не могу так сказать относительно наших друзей... но содержательно никакого компромисса нет. Мы и все наши друзья над этим очень долго работали", - рассказал Климкин.

В то же время он прокомментировал поправки европейской газовой директивы, касающиеся проекта газопровода "Северный поток-2".

"Важно, чтобы европейские правила распространялись на "Северный поток", чтобы не образовалась "серая зона" рядом с Европейским Союзом. Но даже если она будет, по европейским правилам российские манипуляции будут невозможны по определению. теперь необходимо просто реализовать это решение, когда оно вступит в силу. Мы будем последовательно работать, чтобы не было опасности угрозы для всех", - рассказал Климкин.

Ранее УНН сообщал, что в Мюнхене обсудили возможные механизмы действий санкций США из-за "Северный поток-2".