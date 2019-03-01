После сооружения "Северного потока-2" РФ уже не будет придерживаться никаких правил - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр иностранных дел заявил, что после сооружения “Северного потока-2” Россия уже не будет придерживаться никаких правил. По его мнению, завершение строительства второй ветки Северного потока, что будет соединять Россию с Германией, может привести к своеобразной газовой войне. Об этом он заявил в интервью изданию Польское Радио, передает УНН.
Глава украинского МИД считает, что в преодолении энергетического кризиса, обусловленной политикой России, Украина должна делать ставку на сотрудничество с Польшей. Также он отмечает, что запуск этого газопровода может принести Украине большие проблемы.
“Безусловно, Россия сорганизует новую газовую войну, если Северный поток будет построен. Она использует любые средства, или это внезапное падение давления в трубе... Такие провокации будут, как только Северный поток будет построен. И любые гарантии со стороны России... Ну, посмотрите, Россия нарушила все, что возможно”, — сказал Климкин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ в ОБСЕ заявила, что Украина и государства Балтии политизируют “Северный поток-2”
Павел Климкин добавил, что строительство “Северного потока-2” составит также опасность для всего региона.
“Очень большая угроза для европейской энергетической безопасности и для Европы. Посмотрите, что Россия делает в отношении нелегитимно построенного Крымского моста. А теперь представьте себе: через Балтийское море она перекачивает больше, чем 1000 млрд куб. м газа. Как она будет защищать этот транзит, к провокациям она будет прибегать?”, — заявил глава МИД Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За “Северным потоком-2” будет присматривать Германия под контролем Еврокомиссии
Павел Климкин добавил, что с целью нивелирования угроз Украины рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Польшей.
“Строим интерконнектор, говорим о поставках газа, говорим о поставках сжиженного газа, говорим о сочетании энергетических систем. У нас, кстати, очень много классных проектов. Есть довести их до конца. Украина и Польша — они особенные стратегические партнеры во всем. Но в том числе и в энергетическом секторе. От нашего партнерства, от нашей дружбы очень много будет зависеть в контексте того, как Европа будет выглядеть в последующие годы”, — добавил Климкин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрия продолжит развивать “Северный поток-2” и покупать газ у России — Курц
Как сообщал УНН, что в Мюнхене обсудили возможные механизмы действий санкций США через “Северный поток-2”.