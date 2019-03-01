После сооружения "Северного потока-2" РФ уже не будет придерживаться никаких правил - Климкин

КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр иностранных дел заявил, что после сооружения “Северного потока-2” Россия уже не будет придерживаться никаких правил. По его мнению, завершение строительства второй ветки Северного потока, что будет соединять Россию с Германией, может привести к своеобразной газовой войне. Об этом он заявил в интервью изданию Польское Радио, передает УНН.