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Австрія продовжить розвивати "Північний потік-2" і купувати газ у РФ - Курц

Австрія продовжить розвивати "Північний потік-2" і купувати газ у РФ - Курц

Київ • УНН

 • 10622 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Австрія продовжить розвивати газопровід “Північний потік-2” і закуповувати російський газ, тому що він дешевше американського. Про це заявив в середу федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц в ефірі австрійського телеканалу ORF-2 за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоні, повідомляє УНН.

За словами канцлера, Трамп під час зустрічі заявив, що він виступає проти газопроводу “Північний потік-2”. “Ми — за цей проект, ми зацікавлені в безпеці постачання Австрії і хочемо, щоб в Австрії був газ для опалення, щоб газ був для наших підприємств, який необхідний для виробництва, — сказав Курц. — Ми будемо продовжувати розвивати цей проект”.

Він зазначив, що поки ціни на російський газ нижче, ніж на американський. “Росія продовжить для нас бути більш привабливим партнером”, — підкреслив канцлер Австрії і додав, що Відень зацікавлений ​​в розширенні можливостей транспортування газу в Європу. За його словами, Трамп “може зрозуміти це” як колишній бізнесмен. “У нас тут просто різні інтереси, і ця тема не здивувала”, — сказав Курц.

Нагадуємо, Курц закликав Велику Британію відкласти Brexit.

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