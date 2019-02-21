Австрія продовжить розвивати "Північний потік-2" і купувати газ у РФ - Курц
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Австрія продовжить розвивати газопровід “Північний потік-2” і закуповувати російський газ, тому що він дешевше американського. Про це заявив в середу федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц в ефірі австрійського телеканалу ORF-2 за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоні, повідомляє УНН.
За словами канцлера, Трамп під час зустрічі заявив, що він виступає проти газопроводу “Північний потік-2”. “Ми — за цей проект, ми зацікавлені в безпеці постачання Австрії і хочемо, щоб в Австрії був газ для опалення, щоб газ був для наших підприємств, який необхідний для виробництва, — сказав Курц. — Ми будемо продовжувати розвивати цей проект”.
Він зазначив, що поки ціни на російський газ нижче, ніж на американський. “Росія продовжить для нас бути більш привабливим партнером”, — підкреслив канцлер Австрії і додав, що Відень зацікавлений в розширенні можливостей транспортування газу в Європу. За його словами, Трамп “може зрозуміти це” як колишній бізнесмен. “У нас тут просто різні інтереси, і ця тема не здивувала”, — сказав Курц.
Нагадуємо, Курц закликав Велику Британію відкласти Brexit.