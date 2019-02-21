Австрія продовжить розвивати "Північний потік-2" і купувати газ у РФ - Курц

За словами канцлера, Трамп під час зустрічі заявив, що він виступає проти газопроводу “Північний потік-2”. “Ми — за цей проект, ми зацікавлені в безпеці постачання Австрії і хочемо, щоб в Австрії був газ для опалення, щоб газ був для наших підприємств, який необхідний для виробництва, — сказав Курц. — Ми будемо продовжувати розвивати цей проект”.

Він зазначив, що поки ціни на російський газ нижче, ніж на американський. “Росія продовжить для нас бути більш привабливим партнером”, — підкреслив канцлер Австрії і додав, що Відень зацікавлений ​​в розширенні можливостей транспортування газу в Європу. За його словами, Трамп “може зрозуміти це” як колишній бізнесмен. “У нас тут просто різні інтереси, і ця тема не здивувала”, — сказав Курц.

Нагадуємо, Курц закликав Велику Британію відкласти Brexit.