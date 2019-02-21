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Австрия продолжит развивать "Северный поток-2" и покупать газ у России - Курц

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Австрия продолжит развивать газопровод “Северный поток-2” и закупать российский газ, потому что он дешевле американского. Об этом заявил в среду федеральный канцлер Австрии Курц в эфире австрийского телеканала ORF-2 по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает УНН.

По словам канцлера, Трамп во время встречи заявил, что он выступает против газопровода “Северный поток-2”. “Мы — за этот проект, мы заинтересованы в безопасности снабжения Австрии и хотим, чтобы в Австрии был газ для отопления, чтобы газ был для наших предприятий, который необходим для производства, — сказал Курц. — Мы будем продолжать развивать этот проект”.

Он отметил, что пока цены на российский газ ниже, чем на американский. “Россия продолжит для нас быть более привлекательным партнером”, — подчеркнул канцлер Австрии и добавил, что Вена заинтересована в расширении возможностей транспортировки газа в Европу. По его словам, Трамп “может понять это” как бывший бизнесмен. “У нас здесь просто разные интересы, и эта тема не удивила”, — сказал Курц.

Напоминаем, Курц призвал Великобританию отложить Brexit.

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