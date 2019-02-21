Австрия продолжит развивать "Северный поток-2" и покупать газ у России - Курц

По словам канцлера, Трамп во время встречи заявил, что он выступает против газопровода “Северный поток-2”. “Мы — за этот проект, мы заинтересованы в безопасности снабжения Австрии и хотим, чтобы в Австрии был газ для отопления, чтобы газ был для наших предприятий, который необходим для производства, — сказал Курц. — Мы будем продолжать развивать этот проект”.

Он отметил, что пока цены на российский газ ниже, чем на американский. “Россия продолжит для нас быть более привлекательным партнером”, — подчеркнул канцлер Австрии и добавил, что Вена заинтересована в расширении возможностей транспортировки газа в Европу. По его словам, Трамп “может понять это” как бывший бизнесмен. “У нас здесь просто разные интересы, и эта тема не удивила”, — сказал Курц.

Напоминаем, Курц призвал Великобританию отложить Brexit.