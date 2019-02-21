РФ в ОБСЄ заявила, що Україна та держави Балтії політизують "Північний потік-2"

Зокрема, він вказав на дискусію навколо будівництва “Північного потоку — 2”, яка пройшла в ході засідання комітету з економічних питань. “Спроби наших опонентів з країн Балтії і України якимось чином представити цей проект як політичний викликали подив і заперечення з боку інших членів ОБСЄ”, — сказав Толстой.

“Упевнений, що російська делегація на майданчику Парламентської асамблеї продовжить конструктивно переконувати своїх партнерів і відстоювати позиції Російської Федерації”, — зазначив віце-спікер Держдуми.

Нагадуємо, Австрія продовжить розвивати “Північний потік-2” і купувати газ у РФ.