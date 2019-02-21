РФ в ОБСЕ заявила, что Украина и государства Балтии политизируют "Северный поток-2"

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 49734 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 65659 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 126521 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127630 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128236 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124354 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158408 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 84126 просмотра
Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

8 марта, 08:59 • 27594 просмотра
ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

8 марта, 09:19 • 28219 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 30604 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 31614 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 123595 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 158412 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 170568 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 181799 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 239579 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 126523 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 94333 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 103446 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 106623 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 106243 просмотра
Актуальное
РФ в ОБСЕ заявила, что Украина и государства Балтии политизируют "Северный поток-2"

РФ в ОБСЕ заявила, что Украина и государства Балтии политизируют "Северный поток-2"

Киев  •  УНН

 • 7572 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. “Попытки представителей балтийских стран и Украины изобразить „Северный поток-2“ как преимущественно политический проект в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ)” якобы “встретили непонимание” со стороны других членов организации. Об этом заявил в четверг журналистам глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам первого дня зимней сессии ПА ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на ТАСС, которое приводит его слова.

В частности, он указал на дискуссию вокруг строительства “Северного потока — 2”, которая прошла в ходе заседания комитета по экономическим вопросам. “Попытки наших оппонентов из стран Балтии и Украины каким-то образом представить этот проект как политический вызвали удивление и возражение со стороны других членов ОБСЕ”, — сказал Толстой.

“Уверен, что российская делегация на площадке Парламентской ассамблеи продолжит конструктивно убеждать своих партнеров и отстаивать позиции Российской Федерации”, — отметил вице-спикер Госдумы.

Напоминаем, Австрия продолжит развивать “Северный поток-2” и покупать газ у России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы