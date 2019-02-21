РФ в ОБСЕ заявила, что Украина и государства Балтии политизируют "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. “Попытки представителей балтийских стран и Украины изобразить „Северный поток-2“ как преимущественно политический проект в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ)” якобы “встретили непонимание” со стороны других членов организации. Об этом заявил в четверг журналистам глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам первого дня зимней сессии ПА ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на ТАСС, которое приводит его слова.
В частности, он указал на дискуссию вокруг строительства “Северного потока — 2”, которая прошла в ходе заседания комитета по экономическим вопросам. “Попытки наших оппонентов из стран Балтии и Украины каким-то образом представить этот проект как политический вызвали удивление и возражение со стороны других членов ОБСЕ”, — сказал Толстой.
“Уверен, что российская делегация на площадке Парламентской ассамблеи продолжит конструктивно убеждать своих партнеров и отстаивать позиции Российской Федерации”, — отметил вице-спикер Госдумы.
Напоминаем, Австрия продолжит развивать “Северный поток-2” и покупать газ у России.