Після сонячного понеділка, Україну накриє похолодання та дощі з 4 листопада, а Київ очікує +10 градусів
Київ • УНН
Після сонячного понеділка, 3 листопада, в Україну повернеться холод та дощі. На заході та півночі температура повітря знизиться до +9+13 градусів, а в Києві очікується похолодання до +10 градусів та дощ.
Понеділок, 3 листопада - найкращий синоптичний день. 4-го листопада температура повітря знизиться на заході та півночі України. Невеликі дощі - на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. Передає УНН із посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко.
Деталі
Сьогодні з найближчої перспективи - найкращий синоптичний день! Сонце і тепло. Виходьте обов'язково на вулицю!
Але вже у вівторок нагряне холодний атмосферний фронт, що зумовить подекуди опади і зниження температури. У вівторок, 4-го листопада, невеликі дощі - на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. Температура повітря у вівторок знизиться в західних областях, у північних, а також на Вінниччині й Черкащині, до денних +9+13 градусів, пише Діденко.
На півдні, у більшості центральних областей та на сході ще буде тепло: наступної доби там передбачається +12+16. Причому на півдні подекуди до +18 градусів.
Погода у столиці України
Києві 4-го листопада похолоднішає до +10 градусів, небо вкриє хмарами, очікується дощ.
Діденко додає:
4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. Із 6-го по 10-те листопада потеплішає. З 11-12 листопада очікується відчутне похолодання, вночі до "мінусів", вдень поступово, в другій половині наступного (наступного!) тижня - до +2+8 градусів.
Нагадаємо
