После солнечного понедельника Украину накроет похолодание и дожди с 4 ноября, а Киев ожидает +10 градусов
Киев • УНН
После солнечного понедельника, 3 ноября, в Украину вернется холод и дожди. На западе и севере температура воздуха снизится до +9+13 градусов, а в Киеве ожидается похолодание до +10 градусов и дождь.
Понедельник, 3 ноября – лучший синоптический день. 4 ноября температура воздуха снизится на западе и севере Украины. Небольшие дожди – в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Передает УНН со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Детали
Сегодня с ближайшей перспективы – лучший синоптический день! Солнце и тепло. Выходите обязательно на улицу!
Но уже во вторник нагрянет холодный атмосферный фронт, что обусловит кое-где осадки и снижение температуры. Во вторник, 4 ноября, небольшие дожди – в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Температура воздуха во вторник снизится в западных областях, в северных, а также в Винницкой и Черкасской областях, до дневных +9+13 градусов, пишет Диденко.
На юге, в большинстве центральных областей и на востоке еще будет тепло: в следующие сутки там предполагается +12+16. Причем на юге кое-где до +18 градусов.
Погода в столице Украины
В Киеве 4 ноября похолодает до +10 градусов, небо покроет облаками, ожидается дождь.
Диденко добавляет:
4-5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6 по 10 ноября потеплеет. С 11-12 ноября ожидается ощутимое похолодание, ночью до "минусов", днем постепенно, во второй половине следующей (следующей!) недели - до +2+8 градусов.
Напомним
Эта неделя в Украине будет с дождями, которые охватят большинство регионов. Но к выходным ожидается прояснение и небольшое потепление.