Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
После солнечного понедельника Украину накроет похолодание и дожди с 4 ноября, а Киев ожидает +10 градусов

Киев • УНН

 • 808 просмотра

После солнечного понедельника, 3 ноября, в Украину вернется холод и дожди. На западе и севере температура воздуха снизится до +9+13 градусов, а в Киеве ожидается похолодание до +10 градусов и дождь.

После солнечного понедельника Украину накроет похолодание и дожди с 4 ноября, а Киев ожидает +10 градусов

Понедельник, 3 ноября – лучший синоптический день. 4 ноября температура воздуха снизится на западе и севере Украины. Небольшие дожди – в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Передает УНН со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Детали

Сегодня с ближайшей перспективы – лучший синоптический день! Солнце и тепло. Выходите обязательно на улицу!

- отметила Диденко о погоде 3 ноября.

Но уже во вторник нагрянет холодный атмосферный фронт, что обусловит кое-где осадки и снижение температуры. Во вторник, 4 ноября, небольшие дожди – в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Температура воздуха во вторник снизится в западных областях, в северных, а также в Винницкой и Черкасской областях, до дневных +9+13 градусов, пишет Диденко.

На юге, в большинстве центральных областей и на востоке еще будет тепло: в следующие сутки там предполагается +12+16. Причем на юге кое-где до +18 градусов.

Погода в столице Украины

В Киеве 4 ноября похолодает до +10 градусов, небо покроет облаками, ожидается дождь.

Диденко добавляет:

4-5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6 по 10 ноября потеплеет. С 11-12 ноября ожидается ощутимое похолодание, ночью до "минусов", днем постепенно, во второй половине следующей (следующей!) недели - до +2+8 градусов.

Напомним

Эта неделя в Украине будет с дождями, которые охватят большинство регионов. Но к выходным ожидается прояснение и небольшое потепление.

Игорь Тележников

