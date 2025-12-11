$42.280.10
12:12
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Після ракетного удару сімейний агробізнес на Київщині відновився і постачає продукцію українським брендам

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Сімейне господарство "Солов’їне" на Київщині, зруйноване ракетним ударом, відновило роботу та постачає продукцію українським компаніям. Підприємство вирощує кукурудзу для попкорну, гарбузи та картоплю для чипсів "Люкс", збільшивши земельний банк до 300 га.

Після ракетного удару сімейний агробізнес на Київщині відновився і постачає продукцію українським брендам

Сімейне господарство "Солов’їне" з Козаровичів на Київщині, яке було повністю зруйноване під час бойових дій, змогло відновити роботу й знову постачати продукцію українським компаніям. Швидше повернутися до стабільної роботи та розвивати нові напрями бізнесу допомогли дві перемоги у грантових конкурсах Благодійного фонду "МХП-Громаді" — "Агрокебети. Рости своє" та "Роби своє". Нині на фермерстві вирощують кукурудзу для попкорну, гарбузи та картоплю, яка використовується у виробництві чипсів "Люкс".

До повномасштабного вторгнення господарство займалося переважно вирощуванням зернових і соняшнику. У березні 2022 року база господарства була окупована російськими військовими, а згодом зазнала ракетного удару. Знищеними виявилися виробничі приміщення, техніка та урожай. Загальний обсяг збитків подружжя Олени й Олександра Кривошеїв оцінює у близько 15 млн грн.

Після звільнення Київщини власники господарства переорієнтувалися на більш прибуткові культури та розпочали модернізацію виробництва. У 2024 році вони підписали чотирирічний контракт із PepsiCo ("Чипси Люкс"), що дозволило розширити ринки збуту та зменшити залежність від зернової продукції.

Перемога у грантових конкурсах Благодійного фонду "МХП-Громаді" дала змогу придбати техніку, якої бракувало для масштабування: гарбузовий комбайн і додаткове обладнання для поливу. Це полегшило збір врожаю і зробило ферму менш залежною від погоди.

Ми розвиваємо малі бізнеси, бо саме вони створюють робочі місця в громадах і формують економічну стійкість регіонів

- зазначає директор Благодійного фонду «МХП-Громаді» Олександр Пахолюк.

Сьогодні "Солов’їне" інвестує в оновлення техніки та технологій, які дозволяють підвищувати врожайність і ефективніше працювати із ґрунтами. За оцінкою фермерів, це дозволить знизити використання мінеральних добрив і зберегти родючість ґрунтів.

Нині на господарстві працюють четверо людей, двоє з них — внутрішньо переміщені особи. У сезон до робіт залучають додатковий персонал.

Малому бізнесу сьогодні потрібно або масштабуватися, або кооперуватися, щоб вистояти в умовах конкуренції й ринкових коливань

- переконана співвласниця підприємства Олена Кривошея.

За два роки земельний банк "Солов’їного" збільшився з 80 до 300 га — і господарство продовжує розширення, посилюючи свою ефективність попри виклики війни.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономікаАгроновини
Село
Техніка
Бренд
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
благодійність
ПрАТ МХП