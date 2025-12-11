Після ракетного удару сімейний агробізнес на Київщині відновився і постачає продукцію українським брендам

Сімейне господарство "Солов’їне" з Козаровичів на Київщині, яке було повністю зруйноване під час бойових дій, змогло відновити роботу й знову постачати продукцію українським компаніям. Швидше повернутися до стабільної роботи та розвивати нові напрями бізнесу допомогли дві перемоги у грантових конкурсах Благодійного фонду "МХП-Громаді" — "Агрокебети. Рости своє" та "Роби своє". Нині на фермерстві вирощують кукурудзу для попкорну, гарбузи та картоплю, яка використовується у виробництві чипсів "Люкс".

До повномасштабного вторгнення господарство займалося переважно вирощуванням зернових і соняшнику. У березні 2022 року база господарства була окупована російськими військовими, а згодом зазнала ракетного удару. Знищеними виявилися виробничі приміщення, техніка та урожай. Загальний обсяг збитків подружжя Олени й Олександра Кривошеїв оцінює у близько 15 млн грн.

Після звільнення Київщини власники господарства переорієнтувалися на більш прибуткові культури та розпочали модернізацію виробництва. У 2024 році вони підписали чотирирічний контракт із PepsiCo ("Чипси Люкс"), що дозволило розширити ринки збуту та зменшити залежність від зернової продукції.

Перемога у грантових конкурсах Благодійного фонду "МХП-Громаді" дала змогу придбати техніку, якої бракувало для масштабування: гарбузовий комбайн і додаткове обладнання для поливу. Це полегшило збір врожаю і зробило ферму менш залежною від погоди.

Ми розвиваємо малі бізнеси, бо саме вони створюють робочі місця в громадах і формують економічну стійкість регіонів - зазначає директор Благодійного фонду «МХП-Громаді» Олександр Пахолюк.

Сьогодні "Солов’їне" інвестує в оновлення техніки та технологій, які дозволяють підвищувати врожайність і ефективніше працювати із ґрунтами. За оцінкою фермерів, це дозволить знизити використання мінеральних добрив і зберегти родючість ґрунтів.

Нині на господарстві працюють четверо людей, двоє з них — внутрішньо переміщені особи. У сезон до робіт залучають додатковий персонал.

Малому бізнесу сьогодні потрібно або масштабуватися, або кооперуватися, щоб вистояти в умовах конкуренції й ринкових коливань - переконана співвласниця підприємства Олена Кривошея.

За два роки земельний банк "Солов’їного" збільшився з 80 до 300 га — і господарство продовжує розширення, посилюючи свою ефективність попри виклики війни.