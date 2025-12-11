Після ракетного удару сімейний агробізнес на Київщині відновився і постачає продукцію українським брендам
Київ • УНН
Сімейне господарство "Солов’їне" на Київщині, зруйноване ракетним ударом, відновило роботу та постачає продукцію українським компаніям. Підприємство вирощує кукурудзу для попкорну, гарбузи та картоплю для чипсів "Люкс", збільшивши земельний банк до 300 га.
Сімейне господарство "Солов’їне" з Козаровичів на Київщині, яке було повністю зруйноване під час бойових дій, змогло відновити роботу й знову постачати продукцію українським компаніям. Швидше повернутися до стабільної роботи та розвивати нові напрями бізнесу допомогли дві перемоги у грантових конкурсах Благодійного фонду "МХП-Громаді" — "Агрокебети. Рости своє" та "Роби своє". Нині на фермерстві вирощують кукурудзу для попкорну, гарбузи та картоплю, яка використовується у виробництві чипсів "Люкс".
До повномасштабного вторгнення господарство займалося переважно вирощуванням зернових і соняшнику. У березні 2022 року база господарства була окупована російськими військовими, а згодом зазнала ракетного удару. Знищеними виявилися виробничі приміщення, техніка та урожай. Загальний обсяг збитків подружжя Олени й Олександра Кривошеїв оцінює у близько 15 млн грн.
Після звільнення Київщини власники господарства переорієнтувалися на більш прибуткові культури та розпочали модернізацію виробництва. У 2024 році вони підписали чотирирічний контракт із PepsiCo ("Чипси Люкс"), що дозволило розширити ринки збуту та зменшити залежність від зернової продукції.
Перемога у грантових конкурсах Благодійного фонду "МХП-Громаді" дала змогу придбати техніку, якої бракувало для масштабування: гарбузовий комбайн і додаткове обладнання для поливу. Це полегшило збір врожаю і зробило ферму менш залежною від погоди.
Ми розвиваємо малі бізнеси, бо саме вони створюють робочі місця в громадах і формують економічну стійкість регіонів
Сьогодні "Солов’їне" інвестує в оновлення техніки та технологій, які дозволяють підвищувати врожайність і ефективніше працювати із ґрунтами. За оцінкою фермерів, це дозволить знизити використання мінеральних добрив і зберегти родючість ґрунтів.
Нині на господарстві працюють четверо людей, двоє з них — внутрішньо переміщені особи. У сезон до робіт залучають додатковий персонал.
Малому бізнесу сьогодні потрібно або масштабуватися, або кооперуватися, щоб вистояти в умовах конкуренції й ринкових коливань
За два роки земельний банк "Солов’їного" збільшився з 80 до 300 га — і господарство продовжує розширення, посилюючи свою ефективність попри виклики війни.